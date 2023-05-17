Аварийный мост в Екатериновском районе отремонтируют за 180 миллионов рублей

Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области сегодня, 17 мая, сообщила о подведении итогов аукциона на ремонт моста через реку Сердоба расположен в Екатериновском районе.

Искусственное сооружение было построено в 1971 году, оно находится на дороге «Екатериновка – Альшанка - Бакуры», ведущей в Пензенскую область. Протяженность искусственного сооружения составляет 86 метров. Мост отремонтируют за счет нацпроекта Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги».

Сейчас сооружение находится в предаварийном состоянии. Было принято решение о капитальном ремонте моста для увеличения грузоподъемности моста и повышении его геометрические параметров до нормативных.

На сегодняшний день ширина проезжей части составляет 6,7 метров, норматив составляет в 8 метров. Победителем аукциона стало ООО «Поволжская мостостроительная компания», цена контракта составляет 180 млн рублей.Сама трасса, на которой расположен мост, сейчас так же ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В этом году ее приведут в нормативное состояние на всем протяжении.