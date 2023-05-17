В Саратове будут судить обвиняемую в коммерческом подкупе начальницу

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Следственный отдел Заводского района Саратова завершил расследование уголовного дела в адрес начальницы одного из управлений государственного бюджетного учреждения. Ее подозревали в коммерческом подкупе.

Следователи регионального главка выяснили, что 29 марта этого года фигурантка передала некую сумму денег сотруднику организации, чтобы он составил фиктивный протокол испытаний асфальтобетона и внес в него недостоверные сведения о качестве материала и его соответствии ГОСТу.

В скором времени обвиняемая предстанет перед судом. Следствие уже отправило в инстанцию материалы уголовного дела.