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ДТП с участием двух легковых иномарок случилось на трассе под Саратовом. В аварии пострадал один из шоферов.

Как уточнили в отделе пропаганды областной ГАИ, накануне вечером в Гагаринском районе произошло столкновение Mercedes Benz под управлением 21-летнего водителя и Nissan Almera, которую вел 40-летний мужчина. Локацией ДТП названа трасса Саратов-Красноармейск у поселка Ивановский.

40-летнему водителю понадобилась госпитализация. Кто оказался виновником аварии, определят ГИБДД после выяснения подробностей столкновения.