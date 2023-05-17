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НовостиПроисшествия17 мая 2023 7:49

ДТП с участием двух легковых иномарок случилось на трассе под Саратовом

40-летний водитель Nissan Almera пострадал после столкновения с Mercedes-Benz
Евгений Бадиков
фото: ДТП

фото: ДТП

ДТП с участием двух легковых иномарок случилось на трассе под Саратовом. В аварии пострадал один из шоферов.

Как уточнили в отделе пропаганды областной ГАИ, накануне вечером в Гагаринском районе произошло столкновение Mercedes Benz под управлением 21-летнего водителя и Nissan Almera, которую вел 40-летний мужчина. Локацией ДТП названа трасса Саратов-Красноармейск у поселка Ивановский.

40-летнему водителю понадобилась госпитализация. Кто оказался виновником аварии, определят ГИБДД после выяснения подробностей столкновения.