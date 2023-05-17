Во Всероссийском конкурсе на звание лучшего муниципального образования примут участие 4 района Саратовской области

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Объявлено о проведении XVI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Саратовскую область в нем представят Энгельсский и Аткарский районы, городские округа города Саратов и поселка Михайловский.

Вышеперечисленные МО получили рекомендации на участие после того, как эксперты регионального минфина рассмотрели их предварительные заявки.

Главными критериями конкурса будут показатели качества управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и прозрачность работы муниципальных финансовых органов.

Имена победителей будут названы в июне. Их объявят в ходе научно-практической конференции, которая пройдет в Москве.