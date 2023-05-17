В минпромэнерго назвали возможные площадки под строительство двух электрозаправок в Саратовской области

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В министерстве промышленности и энергетики региона прошла видеоконференция с компаниями, которые хотят построить в Саратовской области ряд электрозарядных станций. Заседание провел глава профильного ведомства Михаил Торгашин.

Топ-менеджер одной из компаний-участников конференции подчеркнул приоритетную позицию нашего региона в числе других по необходимости создания станций для быстрой замены батарей для электромобилей и их подзарядки. Он отметил, что две новые электрозаправки целесообразно построить на Усть-Курдюмском шоссе Саратове и у Центра обработки данных в Балаково.

Были озвучены и планы компании «Россети». ПАО собирается воздвигнуть 4 аналогичные станции в нашем регионе до 2027 года.

Михаил Торгашин гарантировал со стороны регионального кабмина создание инвесторам комфортных условий для реализации проекта в Саратовской области.