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НовостиОбщество17 мая 2023 7:01

Летом в Саратовской области пройдет фестиваль уличного кино

Вход бесплатный
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

С июня по сентябрь в регионе будет проведен «Фестиваль уличного кино-2023». Координирует форум областной киновидеоцентр.

Организаторы все еще ведут прием заявок на участие в кинопразднике. Он придуман для авторов короткометражек, которые были сняты в предыдущий год.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова сообщила, что вход на сеансы будет свободным. Ведется отбор фестивальных площадок. Ими станут парки, стадионы, набережные и кинотеатры под открытым небом.