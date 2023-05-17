Летом в Саратовской области пройдет фестиваль уличного кино

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С июня по сентябрь в регионе будет проведен «Фестиваль уличного кино-2023». Координирует форум областной киновидеоцентр.

Организаторы все еще ведут прием заявок на участие в кинопразднике. Он придуман для авторов короткометражек, которые были сняты в предыдущий год.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова сообщила, что вход на сеансы будет свободным. Ведется отбор фестивальных площадок. Ими станут парки, стадионы, набережные и кинотеатры под открытым небом.