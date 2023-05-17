Саратовская область заняла 1 и 2 места в командном зачете в соревнованиях по спортивному туризму на «Туриаде-2023»

Открытие "Туриада-2023" в Хвалынске

Первый день Десятого спортивно-туристического лагеря «Туриада-2023» прошел успешно для Саратовской области.

Вначале прошли состязания по групповому преодолению дистанции протяженностью 26 километров на средствах передвижения. В командном зачете сборные Саратовской области заняли первое и второе места. На третьей ступени пьедестала почета оказалась команда из Кировской области.

Впереди у спортсменов соревнования в данной дисциплине в личном зачете.

На пешеходной дистанции в индивидуальном зачете места распределились так:

юноши:

1 место – Павел Колесов (Самарская область)

2 место – Константин Рожков (Марий Эл)

3 место – Георгий Дмитриев (Марий Эл)

девушки:

1 место – Маргарита Черникова (Марий Эл)

2 место – Ксения Суворова (Удмуртская Республика)

3 место – Анастасия Алексеева (Чувашская Республика)