Саратовская область заняла 1 и 2 места в командном зачете в соревнованиях по спортивному туризму на «Туриаде-2023»

Открытие "Туриада-2023" в Хвалынске
Первый день Десятого спортивно-туристического лагеря «Туриада-2023» прошел успешно для Саратовской области.
Вначале прошли состязания по групповому преодолению дистанции протяженностью 26 километров на средствах передвижения. В командном зачете сборные Саратовской области заняли первое и второе места. На третьей ступени пьедестала почета оказалась команда из Кировской области.
Впереди у спортсменов соревнования в данной дисциплине в личном зачете.
На пешеходной дистанции в индивидуальном зачете места распределились так:
юноши:
1 место – Павел Колесов (Самарская область)
2 место – Константин Рожков (Марий Эл)
3 место – Георгий Дмитриев (Марий Эл)
девушки:
1 место – Маргарита Черникова (Марий Эл)
2 место – Ксения Суворова (Удмуртская Республика)
3 место – Анастасия Алексеева (Чувашская Республика)