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НовостиОбщество17 мая 2023 6:54

В поселке Соколовый Саратова построят Ледовую арену

Наталия Калинина
Фото: Мэрия сообщает

Фото: Мэрия сообщает

В поселке Соколовый в Саратове в скором времени начнется строительство Ледовой арены. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Аукцион на работы по возведению объект объявлен департаментом Гагаринского административного района. Заявки на участие в конкурсе от желающих в МО ждут по 24 мая этого года включительно.

Ранее мы сообщали, что по поручению губернатора Романа Бусаргина спортивный кластер поселка Солнечный-1 дополнится отелем для спортсменов.

Возведение круглогодичной ледовой арены рядом со школой анонсировал Вячеслав Володин в ходе встречи с жителями поселка Соколовый.