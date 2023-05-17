В Саратове тысячи человек остались без горячей воды до 19-23 мая

Фото: Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 17 мая, в Саратове тысячи человек остались без горячей воды на период до 19-23 мая, об этом сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

Коммунальщики проводят плановые работы по подготовке теплосетей к зиме. До 19 мая прекращено горячее водоснабжение по адресам:

ул. 2 Электронная, 2, 4, 6, 8, 10, 12

ул. Бардина, 2, 3, 4, 6, 6а, 8,

ул. Тархова, 24, 30

С 17 по 23 мая Саратове идут гидравлические испытания сетей от котельных по ул. 50 лет Октября, 128/132 и Большая Затонская,29. На время них без горячей воды остались следующие адреса:

ул. Большая Затонская, 27

ул. Лермонтова, 74

проспект. 50 лет Октября, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 128а, 130, 132, 134, 134а и б, 136, 138, 138а, в, 140б, 142, 144

проспект 50 лет Октября, 132а: Детский сад № 153, Детский сад № 209.

В Саратове также, в связи с отключением холодной воды пришлось прекратить подачу горячей тысячам жителей. Полный список отключенных адресов можно посмотреть здесь. Воду обещают дать завтра, 18 мая.