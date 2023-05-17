В Волжском районе Саратова Renault Logan врезался в Audi и сбил пешехода

ДТП на Мичурина

Утром, 16 мая, в Волжском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина-пешеход. О дорожной аварии в центре города сообщил отдел пропаганды городской ГИБДД.

Уточняется, что в 07:00 у дома № 131 на улице Мичурина столкнулись легковые авто Audi А6, за рулем которого находился 37-летний водитель, и Renault Logan под управлением 24-летнего парня. После удара вторую иномарку отнесло в сторону, и она сбила пешехода.

После ДТП 27-летнюю девушку с травмами увезли в клинику. Сотрудники Госавтоинспекции уточняют подробности дорожной аварии.