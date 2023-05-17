Хуснуллин пообещал включить оставшиеся аварийные дома в Энгельсе в программу расселения

Марат Хуснуллин

Оставшиеся аварийные дома в Летном городке Энгельса войдут в федеральную программу расселения. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Спикер федерального заксобрания сообщил, что поднял эту тему во время рабочей поездки в Саратовскую область совместно с Маратом Хуснуллиным. Наш земляк рассказал тогда зампреду кабинета министров РФ об оставшихся пяти аварийных домах в Летном городке, которые не вошли в программу переселения. Причиной тому стало признание их аварийными только после 1 января 2022 года.

Марат Хуснуллин в ответ заверил, что поддержит обращение региона о включении этих домов в программу переселения.

Ранее федеральные средства были выделены на отселение из 31 аварийного дома Летного городка.