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НовостиОбщество17 мая 2023 6:33

Хуснуллин пообещал включить оставшиеся аварийные дома в Энгельсе в программу расселения

В Летном городке осталось 5 аварийных домов
Наталия Калинина
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

Оставшиеся аварийные дома в Летном городке Энгельса войдут в федеральную программу расселения. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Спикер федерального заксобрания сообщил, что поднял эту тему во время рабочей поездки в Саратовскую область совместно с Маратом Хуснуллиным. Наш земляк рассказал тогда зампреду кабинета министров РФ об оставшихся пяти аварийных домах в Летном городке, которые не вошли в программу переселения. Причиной тому стало признание их аварийными только после 1 января 2022 года.

Марат Хуснуллин в ответ заверил, что поддержит обращение региона о включении этих домов в программу переселения.

Ранее федеральные средства были выделены на отселение из 31 аварийного дома Летного городка.