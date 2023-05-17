В Аткарском районе иномарка сбила насмерть лося

Пострадавшая машина

В Аткарском районе Саратовской области случилось ДТП, в котором пострадал человек и погиб лось. Информацию об этом распространила региональная служба спасения.

В облспасе уточнили: дорожная авария произошла накануне, в 22.30. В окрестностях села Земляные Хутора автомашина Hyundai сбила лося.

В результате происшествия пассажир иномарки получил травмы. Спасатели деблокировали его и отправили на госпитализацию. Лось же погиб.

Сотрудники региональной ГИБДД пытаются установить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.