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НовостиПроисшествия17 мая 2023 5:31

В Аткарском районе иномарка сбила насмерть лося

ЧП произошло на вечерней дороге
Наталия Калинина
Пострадавшая машина

Пострадавшая машина

В Аткарском районе Саратовской области случилось ДТП, в котором пострадал человек и погиб лось. Информацию об этом распространила региональная служба спасения.

В облспасе уточнили: дорожная авария произошла накануне, в 22.30. В окрестностях села Земляные Хутора автомашина Hyundai сбила лося.

В результате происшествия пассажир иномарки получил травмы. Спасатели деблокировали его и отправили на госпитализацию. Лось же погиб.

Сотрудники региональной ГИБДД пытаются установить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.