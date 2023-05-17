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НовостиОбщество17 мая 2023 4:43

43-летний рецидивист в Саратове украл барабанные палочки

Возбуждено уголовное дело
Наталия Калинина

В Кировском районе Саратова произошла кража музыкальных инструментов. Об этом в заявлении в полицейском участке изложил 28-летний местный житель. Потерпевший уточнил, что с ноября прошлого года по май 2023, имея свободный доступ в арендуемое 28-летним саратовцем помещение на улице Зарубина, украл несколько пар барабанных палочек, микрофон и сэмплер. Сумма похищенного составила порядка 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники угро в скором времени доставили в полицию 43-летнего жителя Кировского района. Прежде тот уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Выяснилось, что он работал в организации, которая сдавала помещение в аренду и пройти в офис музыканта мог беспрепятственно. Стражам порядка удалось вычислить преступника при помощи камеры видеонаблюдения.