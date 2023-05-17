Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 мая 2023 4:39

В Татищевском районе 57-летний мужчина отравился угарным газом

Наталия Калинина

В Саратовской области два человека отравились угарным газом. Один из них погиб, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По словам главы ведомства, ЧП случилось в 01.27 по адресу: Татищевский район, село Идолга, улица Вишневая, дом 16. В результате происшествия 57-летний мужчина в результате отравления умер до приезда неотложки. 50- летняя женщина после осмотра от госпитализации отказалась.

Медико-санитарные последствия ЧП ликвидировала фельдшерская бригада отделения скорой медпомощи Татищевской районной больницы.