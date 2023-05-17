Сегодня, 17 мая, в Саратове потеплеет до +23 градусов, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +4 градусов с утра до +23 градусов в разгар дня. На небе будут легкие облака, днем они почти исчезнут, но к вечеру погода испортится: станет пасмурно. Ветер северной четверти дует несильный, однако отдельные порывы его достигают 13 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер дует северной четверти, со скоростью 4 - 9 м/с и отдельными порывами до 8 - 13 м/с. Температура днем колеблется от +7 до +12 градусов, а в отдельных районах воздух прогреется до +20 - +25 градусов.