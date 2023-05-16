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В Саратовской области создадут кинокомиссию. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. Его подписал Роман Бусаргин.

- В целях развития региональной киноиндустрии, создания условий для производства и распространения фильмов в Саратовской области будет создана кинокомиссия Саратовской области, - сообщается в документе.

Представители комиссии должны будут осуществлять «Сбор, обработка и анализ информации о потенциальных съемочных площадках региона , местных актерах и местах временного проживания участников кинопроизводства».