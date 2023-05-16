Саратовские чиновники ищут свидетелей по делу нападения водителя на пассажира автобуса №90

Руководитель саратовского комитета по транспорту высказался по поводу инцидента в автобусе №90. Комментарий Игоря Поздникина опубликован в телеграм-канале мэриии. И.о. председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Игорь Поздникин прокомментировал инцидент в автобусе маршрута № 90. Напомним, сегодня, 16 мая, в Заводском районе водитель автобуса №90 вышвырнул пожилого мужчину за отказ оплатить проезд.

— К сожалению, это не первый случай подобного поведения со стороны водителей общественного транспорта по отношению к пассажирам. Совсем недавно были применены меры к водителям маршрута № 60, теперь «отличился» маршрут № 90. В любой ситуации важно оставаться человеком. Разумеется, недопустимо применять физическую силу. Обращаюсь ко всем водителям и перевозчикам – такое поведение недопустимо» — высказался Поздникин.

По факту инцидента комитетом дорожного хозяйства совместно с МКУ «Транспортное управление» будет проведена проверка. Водитель вызван для дачи объяснений, также завтра, 17 мая, в 9:00 мы приглашаем свидетелей произошедшего по адресу: ул. Московская, 85.