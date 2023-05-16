фото: пресс-служба мэрии Саратова

Теплоход «Федор Достоевский» из Саратова отправился на экскурсию по местам боевой Славы. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Саратова.

В рамках круиза пассажиры отправятся по маршруту Саратов-Волгоград-Саратов и посетят мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, музей-панораму «Сталинградская битва», а также совершат прогулку по «Героическим улицам города Волгограда».

Мероприятие организовано в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы.