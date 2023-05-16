фото: тг-канал Михаила Исаева

Михаил Исаев: хитрые предприниматели под видом общепита торгуют алкоголем на разлив в круглосуточном режиме. Об этом рассказал председатель Саратовской областной Думы в своем телеграм-канале.

В ходе пленарного заседания Госдумы Вячеслав Володин озвучил проблему наличия в многоквартирных домах «наливаек» и поручил создать рабочую группу для разрешения сложившейся ситуации, а также проанализировать правоприменительную практику в регионах.

Спикер регпарламента Михаил Исаев отметил, что проблема с «разливайками» актуальна для многих регионов. Тема обсуждалось на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа.

—В ходе работы в избирательном округе, во время приемов регулярно звучат жалобы горожан о подобном нежелательном соседстве. Дело в том, что хитрые предприниматели под видом общепита торгуют алкоголем на разлив в круглосуточном режиме. В то же время такие заведения не имеют ничего общего с добросовестными кафе и ресторанами, которые неоднократно заявляли о том, что их оскорбляет, что они юридически стоят в одном ряду с «наливайками», — высказался Исаев.