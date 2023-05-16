фото из соцсетей

В Заводском районе водитель автобуса №90 вышвырнул пожилого мужчину за отказ оплатить проезд. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 16 мая, подписчики городского сообщества «Саратов онлайн» рассказали об инциденте, произошедшем в автобусе маршрута №90. По словам очевидцев, на остановке 4-ый Жилучасток водитель автобуса выбросил из проезда «психически нездорового мужчину» и едва не задавил его. Автор публикации рассказал, что поводом для поведения водителя стал отказ мужчины оплачивать проезд. Кроме того, водитель выгнал из автобуса всех пассажиров, которые негативно отреагировали на насилие со стороны мужчины.

В комментариях большинство саратовцев возмутились поведением водителя. Некоторые заняли сторону водителя, заявив, что обнародована лишь одна из версий конфликта.