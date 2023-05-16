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15 лет колонии за непотребные переписки с девочками получил педофил из Саратова.

Как сообщает региональный СК, ранее судимому 55-летнему педофилу вынесен приговор. Его признали виновным в развратных действиях, совершенных в отношении двух и более лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ) и в двух эпизодах принуждения несовершеннолетних к совершению иных действий сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК РФ).

Около 9 месяцев саратовец совершал развратные действия в отношении 7 несовершеннолетних девочек в возрасте от 12 до 15 лет. Потерпевшие проживали в Краснодарском крае, Омской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Суд назначил педофилу 15 лет в колонии строгого режима.

Педофил уже был осужден за совершение аналогичных преступлений. Ранее его приговорили к 12,5 годам в колонии строгого режима.