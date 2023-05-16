Около 1700 саратовцев оштрафованы за переход дороги в неположенном месте

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Сегодня, 16 мая, городской отдел Госавтоинспекции сообщил, что за 4 месяца текущего года было зарегистрировано более 100 ДТП, в результате которых пострадали 102 пешехода, а 3 человека скончались на месте от полученных травм. Также 40 аварий случились по вине самих пешеходов.

За указанный период времени инспекторами ДПС составлено 1698 административных материалов в отношении пешеходов и 3553 протокола в отношении автолюбителей, которые пренебрегли правилами безопасности дорожного движения и не пропустили пешеходов.

Полицейские призывают использовать светоотражающие элементы в темное время суток, а также помнить о внимательности на дороге. Водителям, которые не пропускают пешеходов, грозит штраф от 1500 до 2000 рублей. Мерами наказания для пешеходов-нарушителей служит штраф в размере 500 рублей.