Фото: ТГ-канал "Володин. Саратов"

Володин призвал навести порядок с «наливайками» в многоэтажках. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикер Госдумы «Володин. Саратов».

Председатель Государственной Думы РФ вновь поднял вопрос о необходимости борьбы с рюмочными, которые работают в многоквартирных домах. О намерении он заявил на заседании федерального парламента.

Политик отметил, что от таких «наливаек» страдают в первую очередь люди. По словам нашего земляка, рюмочные маскируются под продуктовые магазины, но работают в режиме кафе в круглосуточном режиме.

Вячеслав Володин поручил проанализировать правоприменение действующих законов и призвал навести порядок в этой сфере на федеральном уровне, поскольку на данный момент вопрос отдан на откуп региональным законодателям.