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НовостиОбщество16 мая 2023 11:50

В Питерке приняли решение штрафовать за бродячую скотину

Согласно заявлению ведомства физических лиц оштрафуют на сумму 1 000 до 3 000 рублей
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В Питерском районе Саратовской области нерадивых хозяев, которые не следят за животными во время выпаса, будут наказывать штрафами. Об этом сообщает районная администрация.

Согласно заявлению ведомства физическое лицо оштрафуют на сумму 1 000 до 3 000 рублей. Штраф для должностного лица составит от 5 000 до 15 000 рублей. Юридическому лицу за нарушение придется выплатить 50 000 до 100 000 рублей.

Если нерадивый хозяин попытается уклониться от выплаты штрафов, его подвергнут принудительному взысканию через службу судебных приставов.

Вместе с тем, свиньи, овцы, козы, коровы и прочий скот, обнаруженный на улицах и скверах без присмотра, будет признан безнадзорным. После чего таких животных будут перегонять в специальное помещение для временного содержания.