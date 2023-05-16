Саратовец прятал наркотики в мясорубке

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Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, сотрудники полиции Красноармейского района, проверяя оперативную информацию, посетили частный дом 48-летнего ранее судимого саратовца.

Обратив внимание на мясорубку, правоохранители заметили, что из кухонного прибора высыпается зеленый порошок непонятного происхождения. По результатам анализа оказалось, что более 160 граммов растительного вещества, которое пытался спрятать хитрый хозяин, является марихуаной.

Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.