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НовостиПроисшествия16 мая 2023 11:41

Саратовец прятал наркотики в мясорубке

Житель Красноармейского района хранил более 160 граммов марихуаны в мясорубке
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, сотрудники полиции Красноармейского района, проверяя оперативную информацию, посетили частный дом 48-летнего ранее судимого саратовца.

Обратив внимание на мясорубку, правоохранители заметили, что из кухонного прибора высыпается зеленый порошок непонятного происхождения. По результатам анализа оказалось, что более 160 граммов растительного вещества, которое пытался спрятать хитрый хозяин, является марихуаной.

Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.