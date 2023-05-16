Бусаргин поручил расширить авиаремонтный завод Саратовской области до пятисот мест

фото: пресс-служба Губернатора

Губернатор Роман Бусаргин изложил свои новые решения коллегам из регионального министерства промышленности и энергетики. Их чиновник принял по итогу приезда в Саратовскую область вице-премьера – министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

В первую очередь Роман Викторович дал профильному ведомству задание проработать подробный поступательный план по расширению местного авиаремонтного завода. По расчетам Бусаргина, возведение новых корпусов даст региону 500 дополнительных рабочих мест.

Помимо этого в областном центре может быть новый индустриальный парк. Его базой станет промышленная площадка «Рубеж». Резиденты парка получат возможность рассчитывать на массу налоговых послаблений.