Жителям Ленинского и Гагаринского районов Саратова организовали подвоз питьевой воды

фото: архив КП

Завтра, 17 мая, с 06.00 ООО «КВС» проведет плановые работы на водопроводных трубах в Ленинском районе. По этой причине абоненты Ленинского и Гагаринского МО останутся без холодной воды.

Жильцам домов, попавшим под отключение, администрация районов организовала подвоз питьевой воды. Запастись ею можно будет по следующим адресам:

- Улица Гвардейская, 15 (6ГКБ) – 10.00-11.00, 17.00-18.00;

- Улица З.Космодемьянской (травмпункт) – 11.00-12.00;

- Улица Гвардейская, 21Д (военный госпиталь) – 12.00-13.00;

- Улица Гвардейская, 15Ф (428 военный госпиталь Минобороны РФ) – 10.00-11.00;

- Большой Дачный проезд (Детский противотуберкулезный санаторий) – 11.00-12.00;

- Улица 9-ая Дачная, 10А (офтальмологическая больница) – 12.00-13.00.