Солистка Саратовской Академоперы получила гран-при I Всероссийского вокального фестиваля «Надежда»

Светлана Каширина

Солистка Саратовского академического театра оперы и балета Светлана Каширина стала победителем I Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля вокального искусства “Надежда". Об этом сообщила пресс-служба Академоперы.

Форум проходил с 10 по 14 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Ведущая меццо-сопрано из Саратова удостоилась Гран-при.

Напомним, 19 мая на Новой сцене нашего оперного начнется XXXVI Собиновский музыкальный фестиваль. Его программа посвящена 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.