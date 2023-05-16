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НовостиОбщество16 мая 2023 11:20

Солистка Саратовской Академоперы получила гран-при I Всероссийского вокального фестиваля «Надежда»

Евгений Бадиков
Светлана Каширина

Светлана Каширина

Солистка Саратовского академического театра оперы и балета Светлана Каширина стала победителем I Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля вокального искусства “Надежда". Об этом сообщила пресс-служба Академоперы.

Форум проходил с 10 по 14 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Ведущая меццо-сопрано из Саратова удостоилась Гран-при.

Напомним, 19 мая на Новой сцене нашего оперного начнется XXXVI Собиновский музыкальный фестиваль. Его программа посвящена 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.