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НовостиОбщество16 мая 2023 11:15

За неделю облспас обнаружил погибшими одиннадцать саратовцев

Сотрудникам службы удалось спасти двадцать человек
Евгений Бадиков
фото: Юрий Юрин

фото: Юрий Юрин

191 человек обратился за неделю за помощью в Службу спасения Саратовской области. Такую статистику привел глава регионального управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин в телеграм-канале.

Чиновник сообщил о совершенных его коллегами 60 выездах, в двух случаях из этих случаев они помогли людям, попавшим чрезвычайные обстоятельства. 11 раз спасатели выезжали ликвидировать последствия ДТП.

Сотрудникам службы удалось спасти 20 человек. 11 земляков обнаружены.

Юрин подчеркнул, что на сегодняшний день одной из главных актуальных тем, по которым работает Служба спасения являются профилактические беседы о соблюдении правил безопасного поведения на воде в весенне-летний период.