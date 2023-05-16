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НовостиОбщество16 мая 2023 11:13

Парламентарии предложили единовременные выплаты выпускникам за работу на саратовских предприятиях

Максимальная сумма, которую может получить молодой специалист достигает 550 тысяч
Евгений Бадиков
Трансляция Саратовской областной Думы

Трансляция Саратовской областной Думы

Парламентарии предложили единовременные выплаты выпускникам за работу на саратовских предприятиях. Об этом стало известно сегодня, 16 мая, на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политики облдумы.

Согласно замыслу законопроекта, молодые специалисты, получившие среднее профессиональное образование, имеют право на единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей. Выпускники вузов смогут получить 350 тысяч. Особо отмечают молодых технических специалистов, которые при получении нужного региону СПО, а затем и высшего образований по профилю смогут получит выплату в размере 550 тысяч рублей.

По словам одного из инициаторов законопроекта Станислава Денисенко (фракция «ЛДПР»), главным условием получения выплаты является трудоустройство на саратовское предприятие в течение года после получения диплома и трехлетний стаж на нем.

Алексей Антонов (фракция «ЕР») заметил, что законопроект может быть изменен в любой момент, в зависимости от нужд промышленности региона.

Помощник областного прокурора Иван Гусев заметил, что необходимо внести поправку в текст проекта о предоставлении отсрочки мобилизованным.

Законопроект будет рассмотрен на грядущем заседании Саратовской областной Думы.