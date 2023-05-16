Трансляция Саратовской областной Думы

Парламентарии предложили единовременные выплаты выпускникам за работу на саратовских предприятиях. Об этом стало известно сегодня, 16 мая, на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политики облдумы.

Согласно замыслу законопроекта, молодые специалисты, получившие среднее профессиональное образование, имеют право на единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей. Выпускники вузов смогут получить 350 тысяч. Особо отмечают молодых технических специалистов, которые при получении нужного региону СПО, а затем и высшего образований по профилю смогут получит выплату в размере 550 тысяч рублей.

По словам одного из инициаторов законопроекта Станислава Денисенко (фракция «ЛДПР»), главным условием получения выплаты является трудоустройство на саратовское предприятие в течение года после получения диплома и трехлетний стаж на нем.

Алексей Антонов (фракция «ЕР») заметил, что законопроект может быть изменен в любой момент, в зависимости от нужд промышленности региона.

Помощник областного прокурора Иван Гусев заметил, что необходимо внести поправку в текст проекта о предоставлении отсрочки мобилизованным.

Законопроект будет рассмотрен на грядущем заседании Саратовской областной Думы.