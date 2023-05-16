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В школах Саратовской области последний звонок прозвенит для выпускников 23 мая.

Министерство образования региона сообщает, что традиционные мероприятия последнего звонка пройдут в штатном режиме, а формат их проведения образовательные организации будут определять самостоятельно.

Кстати идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР Федору Брюховецкому. Впервые последний звонок был проведен 25 мая 1948 года в Москве в школе № 182 (ныне № 1388).

По традиции девушки надевают школьную форму, реже — белую блузку с темной юбкой. Юноши носят в этот день строгие костюмы. В отличие от выпускного на последний звонок поверх одежды юноши и девушки повязывают ленты с надписью «Выпускник», а на костюмы (для девушек — на фартуки) иногда прикрепляются либо небольшие колокольчики, либо значки в виде колокольчиков.

Во время празднования часто звонят в колокольчик, символически изображающий школьный звонок, обозначающий начало или окончание уроков. При этом обычно в колокольчик звонит первоклассница, которую несет на плечах одиннадцатиклассник. Зачастую выпускники выходят на улицу и отпускают в небо воздушные шары, а также исполняют первый школьный вальс.