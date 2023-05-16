В Саратове пройдет экофестиваль с обучающими мастер-классами. Об этом сообщает областное минприроды.

20 мая областное минприроды приглашает саратовцев на экофестиваль. Форум будет проводиться с 12:00 до 19:00 у летнего кинотеатра на новой набережной

В программе заявлены обучающие мастер-классы, тематические историко-этнографические лекции, ярмарка самобытных изделий из натуральных материалов от местных ремесленников, создание уникального арт-объекта в виде огромной рыбины.

Также можно будет сдать редкие фракции вторсырья в контейнеры, участвуя в раздельном сборе отходов.

Вместе с тем, будет инициирован сбор в благотворительный проект «Водорослям крышка». Собранные средства направят на выпуск в Волгу мальков травоядных видов рыб для борьбы с заиливанием