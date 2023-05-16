Саратовец угодил в колонию за езду в пьяном угаре

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Аркадакский районный суд вынес приговор молодому человеку, который управлял мотоциклом в пьяном угре.

В качестве наказания ему назначен 1 год и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. А также любителя пьяной езды на 6 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

Как сообщает региональная прокуратура, на счету лихача-рецидивиста уже есть судимости за подобные нарушения. В 2021 году он был признан виновным по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения при наличии судимости по статье 264.1 УК РФ).

Это никоим образом не смущает мужчину и, после обильных возлияний, он снова садиться за руль. В тот раз водитель подшофе управлял мотоциклом «Алха» без регистрационного знака.