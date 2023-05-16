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НовостиОбщество16 мая 2023 9:43

День запрета продажи алкоголя в Саратовской области перенесли на последнюю субботу июня

Связано это с переносом Дня молодежи
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Возможность переноса Дня молодежи в Саратовской области на последнюю субботу июня обсудили депутаты регионального парламента. Вопрос прозвучал ходе заседания комитета по бюджету, налогам и собственности.

Напомним, с данной инициативой и распоряжением выступил президент Владимир Путин.

Соответственно, запрет продажи спиртного в этот праздник тоже при положительном решении парламентариев будет перенесен на финальную субботу первого летнего месяца.

Страждущим в этот день придется обратиться к услугам общепита. Этим точками торговать алкоголем в «запретные» законом даты не возбраняется.