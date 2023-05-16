За незаконную прописку иностранцев саратовцу грозит три года тюрьмы

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30-летний саратовец незаконно прописал в своей квартире троих граждан ближнего зарубежья. По всем трем фактам возбуждены уголовные дела

По сведениям УМВД России по Саратову, молодой человек, проживающий на улице Аржаного, в период с августа прошлого года по февраль текущего года незаконно предоставлял в МФЦ Ленинского района сведения о постановке на миграционный учет троих иностранцев.

Также пресс-служба ведомства уточнила, что саратовец сделал это, четко осознавая, что посторонние лица проживать в его квартире не будут.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Максимальное наказание, которое предусмотрено данной статьей составляет до трех лет лишения свободы.

Незнание законов не избавляет от ответственности. Эксперты рекомендуют вникать в тонкости миграционного законодательства России, используя компетентный источник, а именно - сайт УФМС по Саратовской области.