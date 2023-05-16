Цены на товары и услуги в Саратове выросли на 2,68 процента с конца 2022 года

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В Саратовской области выросли цены на товары и услуги. Повышение их стоимости с конца 2022 года составило 2,68 процента, сообщает региональный комитет статистики.

За апрель-2023 индекс потребительских цен на товары и услуги показал 101,15. Стоимость продовольствия увеличилась на 0,8 процента, непродовольственные товары - на 0,05 процента, услуги - на 0,39 процента.

Дороже всего покупка минимального набора продуктов обходится жителям Пермского края - 5490,60 рублей, дешевле – в Мордовии (4787,74 рубля). Саратовцы основные продукты приобретают за 4890,96 рубля.