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НовостиОбщество16 мая 2023 8:44

35-летнего участкового в Саратове оштрафовали на 600 тысяч рублей за получение взятки от ритуальщиков

Полицейский до поры до времени «подрабатывал», сообщая ритуальной фирме о новых умерших жителях его района
Евгений Бадиков
фото несет иллюстративный характер.

фото несет иллюстративный характер.

В Саратове вынесен обвинительный приговор 35-летнему участковому. Он в качестве должностного лица получал значительную взятку за незаконные действия, уточнила статью, по которой проходил бывший страж порядка, прокуратура Кировского района Саратова.

Дополнительную «деятельность» полицейский вел полтора года. Основная работа открывала ему доступ к сведениям о вновь умерших земляках, о чем он оперативно сообщал представителям похоронного бюро. За это он получил взятку в размере 53 тысяч рублей переводом на банковскую карту.

Возмездие вылилось для него в гораздо большую сумму. Суд выписал ему штраф в 600 тысяч рублей, конфисковал 53 тысяч рублей мзды в пользу государства. Самому стражу порядка запрещено нести госслужбу на целые два года.