фото: пресс-служба СТС

Саратовский бизнесмен покажет блюдо шеф-повару на новом телешоу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС.

23 мая в 21:00 на СТС премьера кулинарного шоу «Стать шефом», в котором 20 поваров-любителей пройдут обучение под присмотром профессионалов. Победитель получит 1 млн рублей и стажировку в московском ресторане со звездой Мишлен.

фото: пресс-служба СТС

Среди участников оказался и 33-летний саратовский бизнесмен Виталий Альперович. На кастинге саратовец приготовил гречневый суп с сайрой и картофелем, который вырастил сам.

Главным судьёй и наставником героев в новом шоу стал бренд-шеф легендарного ресторана «Метрополь», шеф-повар мишленовского ресторана SAVVA и обладатель многочисленных премий Андрей Шмаков. Компанию ему составили шеф-повар и фудблогер Алиса Полунина и ведущий кулинарного шоу СТС «ПроСТО кухня» Александр Белькович.

В каждом выпуске нового телепроекта участников ждут три курса. Победитель первого получает иммунитет, на втором судьи определяют претендентов на выбывание из шоу, а на третьем решают, кто не сможет продолжить обучение.