Найден пропавший 81-летний пенсионер из Саратова

фото: Лиза Алерт

Сегодня, 16 мая, сотрудницы кафе «Замок» нашли пропавшего без вести 81-летнего саратовца Леонида Миненкова

Поисковики прокомментировали успешный финал данной ситуации в официальном сообществе в «ВКонтакте»: «Найден, жив. Всем спасибо! Отдельное спасибо сотрудницам кафе «Замок» Наталье и Марине за внимательность и неравнодушие».

Леонид Игнатьевич Миненков пропал 14 мая. Волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» была оперативно распространена ориентировка на пожилого мужчину 1941 года рождения.

По словам информационного организатора Людмилы (позывной Соловушка), перед волонтерами, которые занялись поисками пропавшего пенсионера, стояла сложная задача. Родственники не знали, в какой одежде он вышел из дома. Зато выдвинули версию, что он мог уехать на пригородной электричке на дачу. Первая группа волонтеров обзвонила все больницы Саратова, вторая группа добровольцев расклеила ориентировки на железнодорожных станциях и опросила проводников-кассиров.

Неожиданно в районе 15:00 на горячую линию поступила заявка от сотрудниц кафе «Замок», которые утром заметили дедушку, сидящего в аллейке на улице Астраханской. Наталья и Марина понаблюдали за мужчиной, потом подошли к нему, чтобы узнать нуждается ли он в помощи. Девушки выяснили, что мужчина не помнит своего имени и адреса. Они накормили дедушку, дали ему куртку, чтобы согреться, после чего позвонили на горячую линию «Лиза Алерт» и в полицию