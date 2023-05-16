Саратовская мэрия объявила аукцион на снос домов у Славянской площади

В Саратове объявили аукцион на снос старых домов у Славянской площади. Заказчиком выступила администрация Волжского района.

Подрядной организации, которой удастся победить в конкурсе, предстоит снести дома на Соколовой и Чернышевского. После этого она должна будет очистить образовавшуюся площадку от мусора. На выполнение работ муниципальный бюджет предусмотрел 335 тысяч рублей.

Днем начала работ названо 2 июня. В середине первого месяца лета они должны быть закончены, оговаривается условиями торгов.