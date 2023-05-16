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НовостиОбщество16 мая 2023 7:43

В Балаково достроят центр культурного развития к концу 2023 года

Роман Бусаргин выступил с критикой организации строительства
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба Губернатора

фото: пресс-служба Губернатора

На месте будущего центра культурного развития в Балаково прошла очередная рабочая планерка. Ее возглавил губернатор Роман Бусаргин.

Новый центр по национальному проекту президента Владимира Путина возводится на Саратовском шоссе. Зрительный, танцевальный и выставочный залы в нем станут местом культурного досуга и развития юных жителей города атомщиков.

фото: пресс-служба Губернатора

фото: пресс-служба Губернатора

Глава региона сделал поручение достроить корпус до конца августа. Также к этому времени подрядчик получил задание благоустроить прилегающую территорию и продумать подходы к будущему центру.

Бусаргина не устроило, как организовано строительство. Площадка не оснащена мойкой колес. Чтобы грунт не загрязнял место возведения объекта, чиновник потребовал устранить нарушения в кратчайшие сроки.