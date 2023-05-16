В Балаково достроят центр культурного развития к концу 2023 года

фото: пресс-служба Губернатора
На месте будущего центра культурного развития в Балаково прошла очередная рабочая планерка. Ее возглавил губернатор Роман Бусаргин.
Новый центр по национальному проекту президента Владимира Путина возводится на Саратовском шоссе. Зрительный, танцевальный и выставочный залы в нем станут местом культурного досуга и развития юных жителей города атомщиков.
фото: пресс-служба Губернатора
Глава региона сделал поручение достроить корпус до конца августа. Также к этому времени подрядчик получил задание благоустроить прилегающую территорию и продумать подходы к будущему центру.
Бусаргина не устроило, как организовано строительство. Площадка не оснащена мойкой колес. Чтобы грунт не загрязнял место возведения объекта, чиновник потребовал устранить нарушения в кратчайшие сроки.