В Балаково достроят центр культурного развития к концу 2023 года

фото: пресс-служба Губернатора

На месте будущего центра культурного развития в Балаково прошла очередная рабочая планерка. Ее возглавил губернатор Роман Бусаргин.

Новый центр по национальному проекту президента Владимира Путина возводится на Саратовском шоссе. Зрительный, танцевальный и выставочный залы в нем станут местом культурного досуга и развития юных жителей города атомщиков.

фото: пресс-служба Губернатора

Глава региона сделал поручение достроить корпус до конца августа. Также к этому времени подрядчик получил задание благоустроить прилегающую территорию и продумать подходы к будущему центру.

Бусаргина не устроило, как организовано строительство. Площадка не оснащена мойкой колес. Чтобы грунт не загрязнял место возведения объекта, чиновник потребовал устранить нарушения в кратчайшие сроки.