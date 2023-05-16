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НовостиОбщество16 мая 2023 7:30

В Саратове стало на три памятника архитектуры больше

Три старинных здания, расположенных в историческом центре Саратова, признаны памятниками архитектуры
Евгений Бадиков
Мичурина, 89. фото: 2GIS

Мичурина, 89. фото: 2GIS

Вчера, 15 мая, председатель комитета культурного наследия области Владимир Мухин подписал приказ о включении в государственный реестр памятников архитектуры трех старинных домов в Саратове.

«Дом доходный купца Очкина», возведенный архитектором Алексеем Салько в 1877 году, находится по адресу ул. Мичурина, 89.

«Дом надворного советника Я. Н. Смирнова», построенный 1870–80-е годы, расположен на ул. Сакко и Ванцетти, 22.

Также в госреестр попал ансамбль из трех домов на улице Советской (между улицами Радищева и Провиантской), построенные в 1910-е годы по проекту архитектора Петра Зыбина. В приказе они значатся как «Доходные дома Пташкина Л.И.». Но только один из них - дом на Советской, 3 (литера А) стал памятником регионального значения.