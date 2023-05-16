В Саратове осудят директора фирмы из Петербурга за мошенничество на 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области. Прокуратура облцентра утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Санкт-Петербурга по факту мошенничества.

Согласно версии правоохранителей, обвиняемый руководил одной из фирм. В период с 28 января 2019 года по 24 мая 2019 года мужчина путем обмана получил более 3 млн рублей со счета другой фирмы, предоставил фиктивный акт выполненных работ.

В дальнейшем, по аналогичной схеме мужчина пытался получить 12 миллионов рублей от той же фирмы, обратившись в Арбитражный суд с документами, содержащими ложные сведения.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал, пояснив, что все работы его компанией выполнялись. Уголовное дело направлено в суд.