Саратовское швейное предприятие открыло филиалы в четырех городах региона

фото: Минпромэнерго региона

Швейное предприятие Саратовской области - ООО «СКВТ» - обновило производство, что стало толчком для руководства фирмы открыть региональную филиальную сеть. Об этом сообщила пресс-служба минпромэнерго.

По словам топ-менеджера предприятия Владимира Сафарова, вначале в целях расширения производства в Петровске была подобрана подходящая площадка. Ее отремонтировали, оснастили новым оборудованием. В коллективе трудится 30 петровчан, и дирекция в ближайшем будущем готова принять на работу еще столько же трудящихся.

На сегодняшний день производитель трикотажных футболок и толстовок присутствует в Саратове, Энгельсе, Красноармейске и Петровске. Маркетплейсы реализую саратовские изделия под маркой «Телодвижения». Название засвидетельствовано полученным в мае патентом.

Успешное возобновление производства позволило руководству строить планы на будущее. Здесь уверяют, что объем производства до конца 2023 года нарастят на 30%, а штат увеличится в 4 раза.