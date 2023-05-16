фото: пресс-служба Минтруда

В Саратовской области готовятся создать региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает региональное министерство труда и социальной защиты.

Фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Основные задачи - персональное, адресное сопровождение каждого ветерана и семей погибших участников СВО.

Фонду предстоит организовывать медицинскую, социальную, психологическую реабилитацию, трудоустройство, переобучение.

Решением задач будут заниматься социальные координаторы, которые будут индивидуально сопровождать каждого обратившегося. Команда социальных координаторов уже сформирована и с 15 мая приступила к обучению по основным направлениям работы на площадке Поволжского института управления РАНХиГС.

В числе социальных координаторов - жены военнослужащих, уже имеющие опыт общественной деятельности в оказании помощи участникам специальной военной операции и их семьям.