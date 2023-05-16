Т Плюс массово отключит горячую воду в центре Саратова на двое суток из-за гидравлических испытаний

фото: Архив КП
Сегодня, 16 мая, в центре города будет отключена горячая вода . Об этом нам рассказали в Саратовском филиале «Т Плюс».
Ограничение подачи ресурса произойдет по адресам:
- ул. Аткарская, 12/14
- ул. Степана Разина, 13/31
- 9 линия Первомайского поселка, 4/12
- 1 Весенний проезд, 3, 14, 15/17,
- 1 Станционный проезд, 3, 3А, 5, 6, 7, 16
- 1-й пр.им. Разина С.Т.,3/7
- 2 Детский проезд, 13/17, 9, 9/11
- 2 Станционный проезд, 10 (прокуратура)
- 2 Станционный проезд, 10 (СДГС)
- 2 Станционный проезд, 11/13, 17
- 2 Станционный проезд, 21 (СДГС)
- 2 Станционный проезд, 2А (узловая автобаза)
- 2 Станционный проезд, 4 (Станция Саратов-2) v=3954м3
- 3 Детский проезд, 6/10
- 3 Комсомольский проезд, 25
- 5 проезд Первомайского пос., 6/16, 18/30, 25
- 7 проезд Первомайского поселка, 19/31
- Весенний проезд, 6, 13/19
- Интернациональный проезд, 7, 9
- ул. 1 Беговая, 5А, 6/12, 13, 15
- ул. 1 Детская, 36/40
- ул. 2 Садовая, 104а - ООО "Жилищно-управл компания» корп. №1
- ул. 2 Садовая, 104а - ООО "Жилищно-управл компания» корп. №2
- ул. 2 Садовая, 39/53, 42/46, 52/58,55, 65/71, 72, 74, 81, 81А, 96А, 98, 103/107, 104Б, 104Б (106В), 112, 112А
- ул. 2-й Товарный проезд, 1/5
- ул. Астраханская, 1 А, 1 Б, 10/20, 12/14, 22/36, 38, 40, 68, 50/60, 50/60А
- ул. Астраханская, 62/66 - ТСН "Колос"
- ул. Астраханская, 62/66 - ТСЖ "Астра"
- ул. Астраханская, 88 - ООО "УК "Фри ДОМ-К" жилой дом №3
- ул. Астраханская, 88 -ООО "УК "Фри ДОМ-К" жилой дом №4
- ул. Астраханская, 88 -ООО "УК "Фри ДОМ-К" жилой дом №5
- ул. Аткарская, 12/14
- ул. Беговая, 1, 3/9, 8, 10, 12Б, 13
- ул. Белоглинская, 84/86
- ул. Большая Садовая, 36, 38, 40, 56/64 А, 63/71, 82/90, 96, 96А, 98 А, 100 а, 100 б, 102, 137
- ул. Грибова, 1, 3
- ул. Дегтярная, 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 28
- ул. Железнодорожная, 1А (СДГС)
- ул. Клочкова, 52/64
- ул. Новоузенская, 51/63, 63/65, 83
- ул. Политехническая, 31/41, 62/70, 77
- ул. Пугачева, 49, 49А
- ул. Пугачёвская, 1, 1А, 3/9, 10, 11/13, 12/16
- ул. Пугачева, 1
- ул. Станционная, 1, 4/6, 8, 9, 9А
- ул. Станция Саратов - 2.249
- ул. Степана Разина, 1, 2, 5, 13/31
- ул. Хользунова, 1/5, 8, 10/12, 23а,
- ул. Шелковичная, 60/62, 64/66, 68/82, 71/81
- 2-й Детский пр., 34
Причиной отключения в компании назвали необходимость в плановых ремонтно-профилактических работах на сетях. Подача ресурса возобновится 18 мая.