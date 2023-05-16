Т Плюс массово отключит горячую воду в центре Саратова на двое суток из-за гидравлических испытаний

фото: Архив КП

Сегодня, 16 мая, в центре города будет отключена горячая вода . Об этом нам рассказали в Саратовском филиале «Т Плюс».

Ограничение подачи ресурса произойдет по адресам:

- ул. Аткарская, 12/14

- ул. Степана Разина, 13/31

- 9 линия Первомайского поселка, 4/12

- 1 Весенний проезд, 3, 14, 15/17,

- 1 Станционный проезд, 3, 3А, 5, 6, 7, 16

- 1-й пр.им. Разина С.Т.,3/7

- 2 Детский проезд, 13/17, 9, 9/11

- 2 Станционный проезд, 10 (прокуратура)

- 2 Станционный проезд, 10 (СДГС)

- 2 Станционный проезд, 11/13, 17

- 2 Станционный проезд, 21 (СДГС)

- 2 Станционный проезд, 2А (узловая автобаза)

- 2 Станционный проезд, 4 (Станция Саратов-2) v=3954м3

- 3 Детский проезд, 6/10

- 3 Комсомольский проезд, 25

- 5 проезд Первомайского пос., 6/16, 18/30, 25

- 7 проезд Первомайского поселка, 19/31

- Весенний проезд, 6, 13/19

- Интернациональный проезд, 7, 9

- ул. 1 Беговая, 5А, 6/12, 13, 15

- ул. 1 Детская, 36/40

- ул. 2 Садовая, 104а - ООО "Жилищно-управл компания» корп. №1

- ул. 2 Садовая, 104а - ООО "Жилищно-управл компания» корп. №2

- ул. 2 Садовая, 39/53, 42/46, 52/58,55, 65/71, 72, 74, 81, 81А, 96А, 98, 103/107, 104Б, 104Б (106В), 112, 112А

- ул. 2-й Товарный проезд, 1/5

- ул. Астраханская, 1 А, 1 Б, 10/20, 12/14, 22/36, 38, 40, 68, 50/60, 50/60А

- ул. Астраханская, 62/66 - ТСН "Колос"

- ул. Астраханская, 62/66 - ТСЖ "Астра"

- ул. Астраханская, 88 - ООО "УК "Фри ДОМ-К" жилой дом №3

- ул. Астраханская, 88 -ООО "УК "Фри ДОМ-К" жилой дом №4

- ул. Астраханская, 88 -ООО "УК "Фри ДОМ-К" жилой дом №5

- ул. Аткарская, 12/14

- ул. Беговая, 1, 3/9, 8, 10, 12Б, 13

- ул. Белоглинская, 84/86

- ул. Большая Садовая, 36, 38, 40, 56/64 А, 63/71, 82/90, 96, 96А, 98 А, 100 а, 100 б, 102, 137

- ул. Грибова, 1, 3

- ул. Дегтярная, 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 28

- ул. Железнодорожная, 1А (СДГС)

- ул. Клочкова, 52/64

- ул. Новоузенская, 51/63, 63/65, 83

- ул. Политехническая, 31/41, 62/70, 77

- ул. Пугачева, 49, 49А

- ул. Пугачёвская, 1, 1А, 3/9, 10, 11/13, 12/16

- ул. Пугачева, 1

- ул. Станционная, 1, 4/6, 8, 9, 9А

- ул. Станция Саратов - 2.249

- ул. Степана Разина, 1, 2, 5, 13/31

- ул. Хользунова, 1/5, 8, 10/12, 23а,

- ул. Шелковичная, 60/62, 64/66, 68/82, 71/81

- 2-й Детский пр., 34

Причиной отключения в компании назвали необходимость в плановых ремонтно-профилактических работах на сетях. Подача ресурса возобновится 18 мая.