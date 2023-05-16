фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут пропавшего в августе 64-летнего мужчину . Об этом сообщают волонтеры "Лиза Алерт" в социальных сетях.

Саратовские поисковики разместили ориентировку на пропавшего 64-летнего Александра Бегутова. Согласно данным волонтеров, пожилой мужчина вышел из дома еще в августе 2022 года и с тех пор ничего о нем не известно. Александр среднего роста - 175 см, среднего телосложения, носит усы, имеет седые волосы.

Всех, кто может знать, где находится пропавший мужчина, просят обращаться по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.