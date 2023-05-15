Дмитрий Плеханов на встрече

Дмитрий Плеханов пообещал многодетным семьям Энгельса решить вопрос с уличным освещением. Об этом рассказал глава Энгельсского района в своем телеграм-канале по итогам встречи с жителями микрорайона.

Чиновник рассказал, что сегодня, 15 мая, он встретился с многодетными семьями, получившими земельные участки на территории бывшего СНТ «ФАКЕЛ». Сегодня уже разговор шёл предметно о том, что вошло в план работ на 2023 год в рамках муниципальной программы.

Благодаря решению Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина, выделены региональные средства на решение вопросов, связанных с подведением коммуникаций к участкам многодетных семей. Предусмотрено и муниципальное софинансирование.

- Лично обошёл весь микрорайон сегодня, бывал там и раньше, так что с первоочередными проблемами, которые предлагают решать сами семьи, согласен. А в первую очередь мы запланировали работы по обустройству подъездного пути к участкам, вместе с семьями определили на карте наиболее удобный путь. Дорога будет паспортизирована, чтобы в дальнейшем не возникало сложностей с её содержанием и ремонтом. В 2023 году на «Факеле» появится освещение. Также предстоит провести расчистку участков от крупных деревьев, там где это необходимо. Ещё раз вынесем границы, также при необходимости, - пишет глава района.

Ещё один вопрос, который волнует людей – близость некоторых участков к кладбищу. Точнее, не само расположение (отказываться от участков у семей в планах нет), а отсутствие забора. Этот вопрос также решим.