В боях в зоне СВО погиб Алексей Кистанов из Новобурасского района

фото: Администрация Новобурасского района
В боях в зоне СВО Алексей Кистанов из Новобурасского района. Об этом сообщает администрация района в социальных сетях.
Сегодня жители Новобурасского района простились с земляком из села Гремячка, погибшим в зоне проведения специальной военной операции Алексеем Николаевичем Кистановым. У бойца остался несовершеннолетний сын. Обстоятельства гибели бойца не разглашаются.
Губернатор области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким:
— Сегодня мы прощаемся с настоящим патриотом своей Родины, храбрым и мужественным человеком. Алексей Николаевич героически погиб, исполняя воинский долг. Светлая память и вечная слава нашему земляку. Родным и близким — душевных сил,