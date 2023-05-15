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НовостиПолитика15 мая 2023 15:32

В боях в зоне СВО погиб Алексей Кистанов из Новобурасского района

У погибшего военного остался несовершеннолетний сын
Евгений Бадиков
фото: Администрация Новобурасского района

фото: Администрация Новобурасского района

В боях в зоне СВО Алексей Кистанов из Новобурасского района. Об этом сообщает администрация района в социальных сетях.

Сегодня жители Новобурасского района простились с земляком из села Гремячка, погибшим в зоне проведения специальной военной операции Алексеем Николаевичем Кистановым. У бойца остался несовершеннолетний сын. Обстоятельства гибели бойца не разглашаются.

Губернатор области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким:

— Сегодня мы прощаемся с настоящим патриотом своей Родины, храбрым и мужественным человеком. Алексей Николаевич героически погиб, исполняя воинский долг. Светлая память и вечная слава нашему земляку. Родным и близким — душевных сил,