В Калининске и Марксе откроют виртуальные концертные залы

В Саратовской области скоро заработают два новых виртуальных концертных зала. Они открываются в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В 2023 году виртуальные залы появятся в Калининске и Марксе.

Всего за период с 2019 года в Саратовской области заработали 11 виртуальных концертных залов в разных районах.

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